Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in Attığı Gollerle Turladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final maçında Sakaryaspor, 1-1'in rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in attığı gollerle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
TFF 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
KARŞILAŞMANIN SON DAKİKALARINDA SAHNEYE ÇIKTI
Sakaryaspor'da maça damgasını vuran isim ise Batuhan Karadeniz oldu. 1-1 biten ilk maçta takımının tek golüne imza atan 27 yaşındaki golcü, rövanş maçında da 88 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı.
Sakaryaspor'un yarı finaldeki rakibi ise Gümüşhanespor oldu.
YORUMLAR (1)
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BATUHANLA AZ KNİGHT OYNAMADIK :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır