Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
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Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakaryaspor, final karşılaşması öncesinde Sakarya'daki son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, final karşılaşması öncesinde Sakarya'daki son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Takımı idmanında bazı taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Play-off mücadeleleriyle birlikte 9 maçtır yenilmeyen ve yarı final karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle TFF 2. Lig Play-off Finali'ne adını yazdıran Sakaryaspor, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da İstanbul'da, Kocaelispor ile oynayacağı final maçı öncesinde Sakarya'daki son idmanına çıktı. Sakaryaspor'un 1. Lig'e yükselme hedefiyle çıkacağı karşılaşma öncesinde ısınma çalışması ve taktik antrenmanlarını gerçekleştirdi. Bazı taraftarların da yalnız bırakmadığı antrenmandan sonra takım sahadan ayrıldı. Sakaryaspor'un yarın sabah saat 10.30'da Rüstemler Tesisleri'nden İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor. - SAKARYA

Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'ndaki son idmanına çıktı - Haberler Spor
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