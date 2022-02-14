Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, 25. haftada Somaspor'la karşılaşmasında 2-1 galip ayrıldı.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, 25. haftada Somaspor'la karşılaşmasında 2-1 galip ayrıldı. Takımda kart ceza sınırında olan 2 isim ise mücadelede sarı kart alarak cezalı konuma düştü.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle liderliğini averajla sürdürüyor. Yeşil-siyahlı takım pazar günü Manisa'da Somasporla karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın neticesinde Burak Süleyman ve Ömer Bozan'ın golleriyle 3 puan alarak evine dönen Sakaryaspor'da kart ceza sınırında olan iki isim sarı kart alarak cezalı konuma düştü. Sakaryaspor'un deneyimli stoperi Ümit Kurt 27. dakikada, orta saha oyuncusu Ömercan Sokullu ise 70. dakikada sarı kart alarak cezalı konuma düştü. 19 Şubat Cumartesi günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Ankaraspor karşılaşmasında cezalı konumdaki iki oyuncu forma giyemeyecek. - SAKARYA

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

Sakaryaspor 3 puana 2 fire verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title