Sakaryaspor: 1-0

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Sakaryaspor'u misafir eden Bodrumspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Bodrumspor'u galibiyete taşıyan golü 15'inci dakikada Bahadır kaydetti. Bodrumspor bu galibiyetle birlikte 40 puana yükseldi ve 3'üncü sıraya çıktı. Sakaryaspor ise 48 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı - Spor