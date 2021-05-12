Sakaryaspor: 0-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakaryaspor: 0-2

Sakaryaspor: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Spor

STAT: Atatürk ŞehirHAKEMLER: Hakan Ceylan, Samet Çavuş, Ogün KamacıSİLAHTAROĞLU VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir xx, Abdulkadir Özdemir x, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün x, (Muhammet Mahmut Emir Dk. 80 ? ), Sedat Komi xx, Oktay Aydin xx, Burhan Arman xx (Utku Sen Dk.

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir xx,  Abdulkadir Özdemir x, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün x, (Muhammet Mahmut Emir Dk. 80 ? ), Sedat Komi xx, Oktay Aydin xx, Burhan Arman xx (Utku Sen Dk. 61), Sedat Cengiz x (Ali Say Dk. 61 xx), Ömer Yıldız x (Emre Özkan Dk 90+1 ?)SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin x (Caner Koca Dk. 60 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Mehmet Boztepe Dk. 90+3 ?), Muhammet Reis x (Oğuzhan Kayar Dk. 90+3 ?), Ali Özgün xxx (Abdulaziz Solmaz Dk. 75 ?),  Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya x (Hasan Bilal Dk. 75 ?), Ümit Yasin Arslan xxSARI KARTLAR: Çağrı Ortakaya (dk. 34), Nuri Fatih Aydın (dk.54), Hakan Aslantaş (dk. 83) (Sakaryaspor)KIRMIZI KART: Selim Kayacı (dk. 85) (Vanspor FK),GOLLER: Ali Özgün (dk. 47), Berk İsmail Ünsal (dk. 83), (Sakaryaspor)

Misli.com 2. Lig play off çeyrek final maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.Maçın ilk yarısında her iki takım istediği oyunu sergilemedi. Ev sahibi takım, ilk yarıda elde ettiği mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarının 47. dakikasında rakip takım Sakaryaspor, Ali Özgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Van Spor FK'ya karşı daha üstün bir futbol sergileyen rakip takım, 83. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı muhteşem golle 2-0 öne geçerek maçın skorunu belirledi. Sakaryaspor, bu sonuçla play off'un ilk çeyrek maçında büyük avantaj etti.

- Van
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2
Sakaryaspor: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakaryaspor: 0-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 18:50:52. #1.14#

title