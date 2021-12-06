Sakaryaspor: 0-0

STAT: 7 EYLÜL

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xxx), Arif Dilmeç (xxx), Kerem İlitangil (xxx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, 16'ncı haftada kendi sahasında namağlup lider Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede her iki takım da sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın sonunda taraftarlar iyi mücadele gösteren her iki takımı da alkışladı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri

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