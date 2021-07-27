Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor
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Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor

Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

'Bisiklet Dostu Şehir' sloganıyla bu alanda bir çok yeniliği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin SAKBİS bisiklet kiralama hizmeti yoğun ilgi görüyor.

'Bisiklet Dostu Şehir' sloganıyla bu alanda bir çok yeniliği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin SAKBİS bisiklet kiralama hizmeti yoğun ilgi görüyor. SAKBİS'ler 28 ayda 172 bin kez kiralanırken, 16 bine yakın Sakaryalı uygulamaya üye oldu. Vatandaşlar 70 kilometrelik bisiklet yol ağına sahip şehri SAKBİS'le dolaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bisiklet Dostu Şehir' sloganıyla bu alanda birçok yeni hizmeti hayata geçirmek için projeler üretiyor. Başkan Ekrem Yüce'nin bisikleti sosyal ve iş hayatının merkezine yerleştirme hedefiyle verdiği talimatlar doğrultusunda Ulaşım Daire Başkanlığınca, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Sistemi(SAKBİS) hizmet vermeye başladığı günden bu yana büyük ilgi gördü. Kentin çeşitli yerlerindeki 15 istasyonda bulunan120 bisiklet, 28 ayda 172 bin kez kiralandı ve toplamda 5 milyon 673 bin dakika kullanıldı. Avantajlardan faydalanmak ve indirimli kullanım için uygulamaya üye olan kişi sayısı 16 bine yaklaştı. Sakaryalılar, özellikle yaz döneminde SAKBİS'e yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, 70 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip şehri bisikletle dolaşıyor.

SAKBİS artık hayatımızın merkezinde

Bisikleti vatandaşların hayatının merkezine yerleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya olarak bisiklet dostu şehir olma yolunda önemli adımlar attık. Kent genelinde bulunan bisiklet yolu ağını genişletmek için gayretle çalıştık. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde dünyanın konuştuğu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Şimdi kent genelinde SAKBİS uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hizmete başladığımız 28 ayda toplamda 172 bin kez kiralama yapılmış bu bizim için mutluluk verici. Vatandaşlarımızın bisikletle, hareketle, sağlıklı hareket edip SAKBİS'i hayatlarının merkezine koymalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de 'bisiklet dostu şehir' sloganıyla bu alanda yepyeni projeler üreterek hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - SAKARYA

Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor
Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor
Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor
Sakaryalılar şehri SAKBİS'le dolaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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