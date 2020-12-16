Sakaryalı Voleybol takımında Vali Soytürk'e ziyaret
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Sakaryalı Voleybol takımında Vali Soytürk'e ziyaret

16.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:13
Sakaryalı Voleybol takımında Vali Soytürk'e ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Aslen Sakaryalı olan Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Merinos maçı öncesi Kilis'e gelen 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımını makamında ağırladı.

Vali Soytürk, Gaziantep Merinos ile Generali Sigorta Sakarya Voleybol karşılaşmasında iki takımada başarılar diledi. - KİLİS

Sakaryalı Voleybol takımında Vali Soytürk'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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