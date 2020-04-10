Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk dakikalarda Sakaryalılar fırın ve marketlere hücum etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün boyunca 31 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk dakikalarda Sakaryalılar fırın ve marketlere hücum etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa dökülen vatandaşlar 5 dakika içerisinde fırınlardaki ekmekleri tüketirken, caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın da içinde bulunduğu 31 şehirde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği ilk dakikalarda Sakarya sokakları da araçlarla doldu. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve manavlara hücum etti. 5 dakika içerisinde fırınlarda bulunan ekmekler tükenirken, bakkal ve manavlardaki malzemeler de kısa sürede tükendi. Salgını önlemek için alınan tedbirleri hiçe sayan vatandaşlar fırın, market ve manav önlerinde uzun kuyruklar oluştururken, caddelerde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırıncı Numan Yıldız, "Ekmek rafları 5 dakika içerisinde boşaldı. Sokağa çıkma yasağı olduğu an itibarı ile 5 dakikada raflar boşaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz, emniyetten yardım istiyoruz. Şuanda fırına gelenleri geri çeviriyoruz. En az 100'e yakın vatandaşı geri çevirdik" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA