Sakaryalı tır şoförü Bulgaristan'da ölü bulundu
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Sakaryalı tır şoförü Bulgaristan'da ölü bulundu

Sakaryalı tır şoförü Bulgaristan'da ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden ve tır sürücüsü olan 40 yaşındaki vatandaş Bulgaristan'da çalıştığı şirketin evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden ve tır sürücüsü olan 40 yaşındaki vatandaş Bulgaristan'da çalıştığı şirketin evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde ikamet eden tır şoförü 40 yaşındaki Serdar Tekin, çalıştığı şirketin Bulgaristan'da tahsis ettiği evine gitti ve bir daha haber alınamadı. Tekin'in evine giden arkadaşları ise koltukta hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, evli ve iki çocuk babası Serdar Tekin'in arkadaşlarının ifadelerine göre şiddetli karın ağrısı çektiği ve çok sayıda ağrı kesici içtiği için hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Tekin'in asıl ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında ortaya çıkacak. Tekin'in cenazesinin otopsi sonrasında memleketi olan Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

(Esra Angün/İHA)

Sakaryalı tır şoförü Bulgaristan'da ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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