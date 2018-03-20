Sakaryalı Sporcu Rekor Kırarak Şampiyon Oldu

Sakarya Büyükşehir Atıcılık ve Avcılık Takımı sporcusu Furkan Esad Özdin, Samsun'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık Takımı sporcusu Furkan Esad Özdin, Samsun Bafra'da gerçekleştirilen Türkiye Atıcılık Şampiyonası'na katıldı. 16-18 Mart tarihleri arasında Havalı Silahlar Tüfek branşında Büyükşehir Belediyespor adına mücadele gösteren Furkan Esad Özdin, yıldızlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Göstermiş olduğu başarıdan dolayı sporcusunu tebrik eden Antrenör Saliha Kurteş, yeni şampiyonluklar için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. - SAKARYA