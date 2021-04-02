Sakaryalı ortaokul öğrencisi Çanakkale kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencisi Medine Kocakan, Çanakkale Savaşları'nın 106. yılı kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye ikinciliğini kazandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencisi Medine Kocakan, Çanakkale Savaşları'nın 106. yılı kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye ikinciliğini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Savaşları'nın 106. Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Ferizli TİS Halit Narin Ortaokulu öğrencisi Medine Kocakan'ın yazdığı metin, ikinciliğe layık görüldü.

"Yeniden Varoluş" başlıklı kompozisyonuyla büyük başarıya imza atan öğrenciyi, Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz tebrik etti.

İlçe Millİ Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine, TİS Halit Narin Ortaokulu Müdürü Sedat Çaylak, müdür yardımcısı Fikret Akkaya ve Türkçe öğretmeni Oğuzhan Cankı da katıldı.

Çanakkale ruhunu yansıtan kompozisyonuyla Türkiye derecesi kazanan öğrenciyle gurur duyduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, özellikle salgın döneminde öğrencilerin elde ettiği ulusal başarıların ilin eğitim camiasına büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek