Sakaryalı kanaat önderi Tomor, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Sakaryalı kanaat önderi Tomor, son yolculuğuna uğurlandı

Sakaryalı kanaat önderi Tomor, son yolculuğuna uğurlandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Ahmet Tomor, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Ahmet Tomor, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

88 yaşındaki Tomor'un hastane morgundan alınan cenazesi, Adapazarı ilçesindeki İmam-ı Azam Camisi'ne getirildi. Tomor'un yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Tomor'un cenazesi, öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

Erbaş, törenin ardından yaptığı konuşmada, Ahmet Tomor Hoca'nın en iyi kul ve Hazreti Muhammed'e en iyi ümmet olmak için yaşadığını belirterek, "Onu örnek alan birer kul olarak yaşamayı, çocuklarımıza, onu iyi tanıtmayı Cenabıallah nasip eylesin. Hepimize böyle hayat, ömür, bütün hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar nasip eylesin." diye dua etti.

Törene, Tomor'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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