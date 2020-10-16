Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu
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Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu

16.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:55
Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu

3 bin yıllık kültür Yağcıbedir el dokuma halılarının gelecek kuşaklara aktarılması ve halı geleneğinin yaşatılması maksadıyla çalışmalar devam ediyor.

3 bin yıllık kültür Yağcıbedir el dokuma halılarının gelecek kuşaklara aktarılması ve halı geleneğinin yaşatılması maksadıyla çalışmalar devam ediyor. Sındırgı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi güç birliği yaptığı projede Sındırgılı kadınlar tarafından Sakaryalı kadınlara bir hafta boyunca Yağcıbedir el dokuma halılarının tüm aşamaları anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir belediyesi kurslarında görevli öğreticilerden oluşan ekip bir hafta boyunca hem kültürü hem de Yağcıbedir'in dokunuşunu öğrenmek adına Sındırgı ilçesine konuk oldu. Yağcıbedir üretim atölyelerinde Sındırgılı bayanlara tarafından halı dokuma teknikleri, desenleri, hangi ipin kullanılacağı konusunda orjinaline sadakat ile nasıl üretileceği hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı hızlandırılmış kurs verildi.

Sakarya'nın halı tezgahları Yağcıbedir diyarı Sındırgı'dan

Yağcıbedir halı kültürünün Sakarya'da yaşatılması, üretime katkı sunulması adına başlatılan çalışmaların ilk aşamasında Sındırgı'da halı tezgahları hazırlandı. Hazırlanan tezgahları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezine yerleştirildi. Halı dokuma teknikleri ile ilgili eğitimler de Sındırgı belediyesi ve Sındırgılı bayanlar tarafından verildi. Böylece sadece bir halı değil Yağcıbedir kültürünün de Sakarya'da açılacak kurslarda da yaşatılması sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir belediyesi el sanatları öğreticisi Senem Günay "Burada asimile olmamış olan Yağcıbedir kültürünü tanımaya geldik. Bu kültürü biz de devam ettirmek için çalışacağız. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bizi çok güzel ağırladılar, çok memnun olduk. Halkıyla sizlerle, vesile olan başkanlarımızla, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de layıkıyla aktarmaya devam edeceğiz. Yitirmemiş olduğunuz değerinizi öğrenmeye geldik. İnşallah biz de layıkıyla devam ettirmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Çok güzel ağırladınız, halkınız gerçekten çok içten, çok memnun kaldık. İnşallah tekrar gelmek nasip olur" dedi.

Kurslara katılan bayanlara belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından hatıra olarak katılım belgesi verildi. - BALIKESİR

Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu
Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu
Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu
Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu
Sakaryalı kadınlara Yağcıbedir halı kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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