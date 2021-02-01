Sakaryalı imam hatipliler Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı.

Adapazarı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya gelen grup üyeleri ile vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

Burada konuşan SİMDER Başkanı Yahya Bakır, Kabe'nin Müslümanların ibadet niyetiyle yönelerek Allah'a kulluklarını yerine getirmek için tavaf ettikleri en kutsal makam olduğunu söyledi.

Kabe'nin Müslümanların gözünün nuru ve kalbi niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakır, "İnsanların kutsallarına ve inançlarına saldırmak, insanlıktan nasibini alamamış zavallı zümrelerin işidir. Bu müessif olayı gerçekleştirenlerin üniversite öğrencileri olması, olayın ne kadar hazin olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Bakır, Kabe fotoğrafını yere serenleri kınayarak inanca saygılı olmaya davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bu durumu bir daha yaşamak istemediklerini belirterek, "İnançlı insanların inançlarıyla kimse oynamasın. Bu, bir oyuncak değildir. Bu yanlıştan dönmelerini istiyor, asla ve asla insanların inançlarıyla, duygularıyla kimse kimseyi test etmeye kalkmasın diyorum." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz