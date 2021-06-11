Sakaryalı hayvansever gölde bulduğu yunus yavrusunu kucağında denize taşıdı
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Sakaryalı hayvansever gölde bulduğu yunus yavrusunu kucağında denize taşıdı

Sakaryalı hayvansever gölde bulduğu yunus yavrusunu kucağında denize taşıdı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'daki bir restoran işletmecisi, gölde bulduğu yunus yavrusunu 200 metre kucağında taşıyarak denize bıraktı.

Sakarya'daki bir restoran işletmecisi, gölde bulduğu yunus yavrusunu 200 metre kucağında taşıyarak denize bıraktı.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Küçükboğaz Gölü kenarında restoran işleten Hüseyin ve İsmail Şentürk kardeşler, personelin uyarısıyla gölde yunus yavrusu olduğunu gördü. Göle giren İsmail Şentürk, yunusu işletme içerisindeki süs havuzuna getirdi.

Şentürk, daha sonra kucağına aldığı balığı koşar adımlarla 200 metre mesafedeki Karadeniz'e bıraktı.

"Yavru yunusu görünce şaşırdık"

İşletme sahibi Hüseyin Şentürk, yavru yunusu görünce şaşırdıklarını, hemen harekete geçtiklerini söyledi.

İsmail Şentürk de yavru yunusu görür görmez kıyafetleriyle suya girerek balığı çıkardığını belirterek, "Ölmek üzereydi, yorgun haldeydi. Hemen havuza koyduk. Ardından koşarak 200 metre mesafedeki denize bıraktım. Önce karaya vurdu, sonra kendine gelince açığa doğru yüzdü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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