Sakaryalı Ece Polonya yolcusu
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Sakaryalı Ece Polonya yolcusu

Bültenler - Haberler | Güncel
Sakaryalı Ece Polonya yolcusu

Milli takım kampında hazırlıklarını tamamlayan boksörlerimiz Polonya'da yapılacak olan Dünya boks şampiyonası yolculuğuna hazır…

Milli takım kampı tamamlandı

Polonya'da yapılacak olan Dünya boks şampiyonası için, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 20 sporcu ile başlayan kamp çalışması, 10 sporcunun seçilmesiyle tamamlandı…

Olumsuz hava şartları

Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren, Sakaryalı Milli takım boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin, hava koşullarının olumsuz etkisine rağmen sporcularımızla çok başarılı çalışmalar yaptık…

Başarıyla tamamladık

Bir birinden değerli 20 sporcumuzun katılımı ile gerçekleşen kampımızda, form ve aktiviteleri başarı ile tamamlayan 10 sporcumuzu seçtik…

Polonya'da İstiklal Marşı

Sporcularının, Moral ve Motivasyonlarının çok iyi olduğunu ifade eden Keskin,sporcularımızın inancı ve Milletimizin duası ile Polonya'da İstiklal marşımızı okuyacağız. Dedi

Favori isim Sakaryalı Ece

Sakarya'nın tarihinde ilk ve tek Avrupa boks şampiyonu olan Ece Asude Ediz hakkında bilgi veren Antrenörü Muhammet Ali Keskin, sporcum Ece, kampta göstermiş olduğu performansları ile göz doldururken, boks Milli takımının favori isimleri arasında yerini aldığını ifade etti…

Kaynak: Bültenler

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