Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor
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Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor

21.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:57

Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor Göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakıyor Sakarya Amatör Avcılar ve Balıkçılar gurubu üyesi olan Murat Tezer Sapanca Gölü başta olmak üzere farklı göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakarak örnek bir davranışa imza attı.

Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor

Göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakıyor

SAKARYA - Sakarya Amatör Avcılar ve Balıkçılar gurubu üyesi olan Murat Tezer Sapanca Gölü başta olmak üzere farklı göllerde yakaladığı balıkları tekrar göle bırakarak örnek bir davranışa imza attı.

'Yakala bırak doğaya can kat', 'Tüketmek kolay, korumak istersen daha kolay' sloganı ile olta balıkçılığında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Murat Tezer, Sapanca Gölü başta olmak üzere farklı göllerde yakaladığı balıkları tekrar yaşam alanlarına salıyor. Tezer, "Gelecek nesillere miras bırakmak doğayı korumak, ekolojik sistemin devamı için tuttuğum balıkları o anki heyecanı yaşayıp tekrar salıyorum" dedi.

Tezer, "Birçok önemli yarışmalara katılarak bunu spor olarak yapıyorum, bu heyecanı yaşamak çok farklı duygu. Hele ki balığı suya saldıktan sonrası ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor
Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor
Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor
Sakaryalı amatör balıkçılar hem yakalıyor hep bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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