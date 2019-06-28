Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
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