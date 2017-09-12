Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşımızın her aşamasında olduğu gibi Sakarya Meydan Muharebesi'ni de zafere ulaştıran azim ve kararlılıkla, bugün devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklayan göre, Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin, askeri ve siyasi sonuçlarıyla istikbal mücadelesinin seyrini değiştirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda millete moral ve güç verdiğini belirtti.



Sakarya Meydan Muharebesi'nin, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır." anlayışıyla verilen mücadeleler sonucu zafere ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Vatan ve bayrak



sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz canı pahasına inancına ve istiklaline



sahip çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.



"Yeni nesillere güzel yarınlar bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin uluslararası alanda Meclisin itibarını yükselttiğine, bağımsızlığın ve nihai zaferin habercisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kurtuluş Savaşımızın her aşamasında olduğu gibi Sakarya Meydan Muharebesi'ni de zafere ulaştıran azim ve kararlılıkla, bugün devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.



Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."