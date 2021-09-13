Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı - Haberler
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Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Açılış için illere bağlanılması Kurdele kesimi Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesilmesi Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programına katıldı.

Açılış için illere bağlanılması

Kurdele kesimi

Dua edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesilmesi

Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programına katıldı.

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı

Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı - Haberler
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