Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Açılış için illere bağlanılması Kurdele kesimi Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesilmesi Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programına katıldı.
Açılış için illere bağlanılması
Kurdele kesimi
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesilmesi
Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programına katıldı.