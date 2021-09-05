SAKARYA ZAFERİNİN 100'ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK YÜRÜYÜŞE ON BİNLERCE BAŞKENTLİ KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen on...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ve 500 sporcunun meşale taşıdığı kortej coşkuyla yürüdü. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Yavaş, "Hala bu bölgede tarlasının bir kısmını, toprağın altında şehit olabileceği düşüncesiyle ekmeden boş bırakan insanlarımız var. İşte bu millet, o tarlayı altında şehit olabileceği düşüncesiyle ekmeyenlerin ataları, bugün burada bu harbi verdi ve bu toprakları bize bağışladılar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sakarya Meydan Muharebesinin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşları ile etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

4 Eylül Cumartesi günü Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında şehitlerin anıldığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği "Diriliş Yolu Yürüyüşü Bu Yolun Sonu İstiklal" adlı etkinlikte, 500 sporcu meşale taşırken on binlerce vatandaş, Mansur Yavaş ile birlikte Polatlı'daki "Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi" önünden 12. Grup Şehitliği'ne yürüdü.

"İSTİKBALİMİZ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA 'BEN' OLMAKTAN ÇIKIP 'BİZ' OLMANIN FAZİLETİNİ EN İYİ BİLEN MİLLETİZ"

Etkinlikte konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk istiklalinin nişanı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını, aziz şehitlerin başucunda andıklarını belirterek, "Bu öylesine gelip geçen bir yüz yıl değil. Şu an, 100 yıl önce dünyanın en uzun meydan savaşına sahne olmuş burada, vatanımızın kıyametin eşiğinden döndüğü zamana şahitlik ediyoruz. Kuşkusuz aynı hatta olmamız, aynı düşüncelerde olmamızı gerektirmiyor. Bizler farklı düşüncelere, bakış açılarına, sosyolojilere kendimizi daha yakın hissedebiliriz. Ancak topraklarımız, hürriyetimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda 'ben' olmaktan çıkıp 'biz' olmanın faziletini yine en iyi bilen milletiz. İşte, aklın ve kalbin aynı hatta buluştuğu bu coğrafya; en yakınımızdaki hasımların direncini kıracak, onların kötü emellerini yok edebilecek ilhama sahiptir. Yeter ki bu ilhamın körelmesine izin vermeyelim, birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Polatlı'da, Haymana'da, Ankara'da, bundan 100 yıl önce yakılan hürriyet meşalesi sönmeyecek, al bayrağımız vatanımızın üstünde ebediyete dek dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

"SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ADAPAZARI'NDA ZANNEDİLİYOR. BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AYIP"

Ankara'yı her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkenti ve ona yakışır şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmak için yola çıktıklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

"Bir şehir dünyaca tanınacaksa kendi değerlerini ön plana çıkartması lazım. Sakarya Meydan Muharebesi denildiği zaman maalesef bu ülkede birçok insan bunun Adapazarı'nda Sakarya'da olduğunu zannediyor. Bu bizim için büyük bir ayıp. Şehitlerimize karşı bir ayıp. Onun için biz Ankara'da bir şeyleri başaracaksak öncelikle kendi değerlerimizi Ankaralıların bilmesi gerekiyor. Tarihini unutan bir millet hafızasını kaybetmiş insan gibidir. "

"TARLASININ BİR KISMINI, TOPRAĞIN ALTINDA ŞEHİT OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİYLE EKMEDEN BOŞ BIRAKAN İNSANLARIMIZ VAR"

100'üncü yılı bir fırsata dönüştürerek şimdiye kadar unutulan o dönemde yaşananları tekrar ortaya çıkardıklarına da değinen Yavaş, "100. yıl bize bir vesile oldu. Hala bu bölgede tarlasının bir kısmını, toprağın altında şehit olabileceği düşüncesiyle ekmeden boş bırakan insanlarımız var. İşte bu millet, bu toprağı ekmeyen insanlar, o tarlayı altında şehit olabileceği düşüncesiyle ekmeyenlerin ataları bugün burada bu harbi verdi ve bu toprakları bize bağışladılar" diye konuştu.

ABB TV'DEN CANLI YAYINLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, ABB TV'den de canlı yayınlandı. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Polatlı ve Haymana Belediyeleri tarafından da desteklenen etkinliğe katılan Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce kişi duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, Meclis Üyeleri ile Daire Başkanları ve halk korteji, Polatlı'daki "Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi" önünden yaklaşık 800 metrelik mesafedeki Sakarya 12. Grup Şehitliği'ne doğru "Diriliş Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

12. Grup Şehitliği'ne varıldığında ise şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve Itri'nin bestelediği Salat-ı Ümmiye eseri Musa Göçmen Senfoni Orkestrası tarafından çalındı. Mansur Yavaş ve beraberindeki binlerce kişinin ayakta takip ettiği program, Ela Yılmaz isimli çocuğun 100 yıl öncesine minnet ve vefa mektubunu okumasının ardından, İstiklal Marşı ve hep bir ağızdan okunan Ankara Marşı ile sonlandı.

ETKİNLİK YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikte konuşan Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, "Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'ni ve burada şehit olan aziz şehitlerimizi anmak, genç nesilleri bu meydan muharebesinin önemini anlatmak için her yıl olduğu gibi yine bir aradayız" diyerek duygularını ifade ederken etkinliğin arkasında çok büyük bir emek olduğuna dikkat çeken Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, "Bugün buradaki 100. yıl kutlamasını tarih yazacaktır. Bugün burada büyük bir emek var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, Ankara Kent Konseyi'ne ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de, "Bu tarihi topraklarda 100 yıl önce o duyguları yaşatmak üzere bizi bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şükranlarımı sunuyorum" derken, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da, şöyle konuştu:

"Bugün Ankara Kent Konseyimizin ve Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla bu programı gerçekleştiriyoruz. Her Türk gencinin buraya, Sakarya'ya gelmesini o günkü ruh ve heyecanı tatmasını beklerim. "

Kaynak: Habermetre