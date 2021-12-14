Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri
Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri Konser 14. 12. 2021 - 18. 12. 2021 Korupark AVM Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Sakarya Meydan Muharebesinin 100.
BALIKESİR (Habermetre) - Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri
Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri
Konser
14. 12. 2021 - 18. 12. 2021
Korupark AVM
Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. 'üncü yılı münasebetiyle Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrenci Korosunun katılımlarıyla 18 Aralık 2021 tarihinde 15: 00'de Korupark Avm'de milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyen toplam 17 eserden oluşan marşlarımız ve türkülerimiz seslendirilecektir
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