BALIKESİR (Habermetre) - Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri

Sakarya Zaferi 100. Yıl Konseri

Konser

14. 12. 2021 - 18. 12. 2021

Korupark AVM

Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Sakarya Meydan Muharebesinin 100. 'üncü yılı münasebetiyle Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrenci Korosunun katılımlarıyla 18 Aralık 2021 tarihinde 15: 00'de Korupark Avm'de milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyen toplam 17 eserden oluşan marşlarımız ve türkülerimiz seslendirilecektir

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