SAKARYA Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen aralarında öğrenci ile TIR sürücülerinin bulunduğu 103 kişi Sakarya'da yurtta karantina altına alındı.

Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen aralarında öğrenci ile TIR sürücülerinin bulunduğu 103 kişi Sakarya'da yurtta karantina altına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından Türkiye'ye gelemeyen öğrenci ve TIR sürücüleri Ukrayna'dan deniz yoluyla Türkiye'ye getirildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanına yanaşan gemiden inen 103 kişi, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından araçlarla Serdivan ilçesine getirildi. 13 TIR sürücüsü Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na, 90 öğrenci ise Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Tek kişilik odalara yerleştirilen 103 kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Kaynak: DHA