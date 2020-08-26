Sakarya YÖS Sınavı başarıyla tamamlandı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (Sakarya YÖS) yurt içi ve dışındaki merkezlerde gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (Sakarya YÖS) yurt içi ve dışındaki merkezlerde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ, uluslararasılaşma adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Sakarya YÖS sınavını küresel salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen 22 Ağustos 2020'de başarıyla tamamladı.

Sınav yurt içinde Sakarya, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında, Ankara ve Mersin'de; yurt dışında ise Tanzanya'nın Zanzibar, Somali'nin Mogadişu ve Hargeisa kentlerindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sınav öncesi ve süresince önlemler sıkı şekilde alınarak öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Toplamda 4 bine yakın adayın katıldığı Sakarya YÖS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı.

Böylece SAÜ kendi imkanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında ilk YÖS sınavını gerçekleştirerek, Türkiye'de YÖS sınavı yapan üniversiteler arasında yerini aldı.

Sınav sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Kaynak: AA