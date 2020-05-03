SAKARYA Yengesine tokat attı, sokakta kaldı
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SAKARYA Yengesine tokat attı, sokakta kaldı

SAKARYA Yengesine tokat attı, sokakta kaldı
03.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:00

Yengesine tokat attı, sokakta kaldıSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, şizofreni hastası Zafer Leylek, kendisini evde istemediğini ileri sürdüğü yengesine tokat atınca, mahkeme evden uzaklaştırma cezası verdi.

Yengesine tokat attı, sokakta kaldı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, şizofreni hastası Zafer Leylek, kendisini evde istemediğini ileri sürdüğü yengesine tokat atınca, mahkeme evden uzaklaştırma cezası verdi. Zafer Leylek gidecek yeri olmayınca sokakta kaldı

Arifiye Hanlı Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası Zafer Leylek, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalıştığı spor salonu kapanınca babaevine, ağabeyinin yanına döndü. İki hafta ağabeyiyle yaşayan Zafer Leylek, kendisinin evde istenmediğini ve babaevinde kendisinin de hakkı olduğunu ileri sürerek Arifiye Polis Merkezine ve Sakarya Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Zafer Leylek, geçen hafta pazar günü tıraş olurken kendisine evden gitmesini söylediğini iddia ettiği yengesine tokat atıp itti. Yere düşen ve kolu incinen Fatma Leylek, karakola giderek Zafer Leylek'ten şikayetçi oldu. Mahkeme kararıyla Zafer Leylek'e bir ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Zafer Leylek, Adapazarı Yenicamii'nin arka kısmında sedirlerin üzerinde yatıp kalkmaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda kalamadığını anlatan Zafer Leylek, devletin kendisine geçici bir süreliğine yer temin etmesini istedi. Virüs ile mücadele süreci sona erdiğinde yeniden işe girip kendi düzenini kuracağını aktaran Zafer Leylek, 'Engelli raporum var. İş yerim kapandı ve ücretsiz izne çıkarıldım, o yüzden resmi ikametgahıma döndüm. Evimiz aileden kalma. Rahmetli anne ve babamın yaptığı evdir. Evde ağabeyim, yengem ve yeğenim kalıyor. Ben 25 gün önce eve geldiğimde ağabeyim, yengem ve yeğenim beni istemediler. Ben de ağabeyime burada geçici süre kalacağımı söyledim. Bu aileden kalma bir ev siz yapmadınız bu evi. Annem ve babamın yaptığı ev dedimö dedi.

Bir haftadır sokaklarda olduğunu söyleyen Zafer Leylek, 'Engelli olduğum için ikametgahımdan uzaklaşmak istemiyorum. Kirada kalıyordum ancak virüs olayı nedeniyle geçici bir süre burada kalacağım. Bu sefer de bana rencide edici, küçük düşürücü kelimeler kullanmaya başladılar. Ben de sonrasında savcılığa gidip beni istemediklerine dair dilekçe verdim. 4 günlük sokağa çıkma yasağında sakal tıraşımı olurken, yengem arkadan gelip hadi sen buradan yürü git, çık git dedi. Bende kelimelerinden tahrik olduğum için döndüm tokat attım. Çok hararetli bağırdığı zaman ben de diyecek bir şey bulamadım ve tokat attım. Tokat atmamla yere düştü bu sefer yalandan ağlamaya başladı. Sonrasında bana uzaklaştırma yazısı çıkarttırdılar. Dedim benim kalacak yerim yok hadi bir günlük belki akrabamda kalırım ama yarın kalamam dedim. Yani o şekilde bir haftadır sokaklardayım. Bir ay evden uzaklaştırma kararım var. Bu süreç bitene kadar devletin bana kalacak bir yer temin etmesini istiyorum.ö diye konuştu.

SAKARYA Yengesine tokat attı, sokakta kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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