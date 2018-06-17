Sakarya'dan Yürek Yakan Bir Görüntü Daha! 5 Yavru Köpek Ölü Bulundu
Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek ölü bulundu, 2 köpek veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağına asit dökülen köpek tedavi altına alındı.
Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek ölü bulunurken, 2 köpek veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağında yara oluşan ve hayvanseverlerin asit döküldüğünü iddia ettiği köpek tedavi altına alındı.
5 YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU
Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin öldüğünü görürken, 2 yavru köpeği ise tedavileri için veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlatan Sibel Arın Sezer köpeklerin zehirlendiğini iddia etti.
"YAVRULARIMA HİÇ ACIMADAN KIYMIŞLAR"
Sibel Arın Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı daha 8 yavrum eksik, ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler. Kim yaptıysa Allah'ım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin utanıyorum artık insan olmaktan." diyerek tepki gösterdi.
KARAPÜRÇEK'TE BİR KÖPEĞİN AYAĞINA ASİT DÖKÜLDÜ
Karapürçek'te ayağında yara oluşan bir sokak köpeği hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanseverler köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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BUZAVALLILARIN CEKTIKLERI NE YA INSANLARIN ELINDEN TEK SUCLARI KOPEK OLARAK DUNYAYAMI GELMEK VEYA KEDI OLMAK BU ZALIMLIGE BIR DUR DEMEK GEREK BEN HALA YAVRU KOPEK ICIN AGLIYORUM O BAKISLARI HIC GOZUMUN ONUNDEN GITMIYOR SIMDIDE BU 5 YAVRUDA OLDURULMUS BENI YANLIS ANLAMAYIN KOPEK YAZDIGIM ICIN CUNKI BEN ONLARI VE BUTUN HAYVANLARI SEVIYORUM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayvanlar benim sessiz kullarım diyor allah elbet hesabınıda yaratan sorar sizden canilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gerci o Suriyeli cocuklarinki ayri bi olaymi acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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O ilk haberdeki kuyrugu ve ayaklari kesilen köpek icin sosyal medyada Suriyeli cocuklar Kücük siyah yavru köpegin ayaklarini keserken Videosu var. Yani kepce makinasi yapti diye Suriyelileri koruma amaclimi acaba ???? Cünkü o videoda cocuklar kesiyor bacaklariniCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖLKEDE INSAN SEVGISI YOKKI HAYVAN SEVGISI OLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır