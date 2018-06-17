Sakarya'dan Yürek Yakan Bir Görüntü Daha! 5 Yavru Köpek Ölü Bulundu

Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek ölü bulunurken, 2 köpek veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağında yara oluşan ve hayvanseverlerin asit döküldüğünü iddia ettiği köpek tedavi altına alındı.

5 YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin öldüğünü görürken, 2 yavru köpeği ise tedavileri için veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlatan Sibel Arın Sezer köpeklerin zehirlendiğini iddia etti.

"YAVRULARIMA HİÇ ACIMADAN KIYMIŞLAR"

Sibel Arın Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı daha 8 yavrum eksik, ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler. Kim yaptıysa Allah'ım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin utanıyorum artık insan olmaktan." diyerek tepki gösterdi.

KARAPÜRÇEK'TE BİR KÖPEĞİN AYAĞINA ASİT DÖKÜLDÜ

Karapürçek'te ayağında yara oluşan bir sokak köpeği hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanseverler köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.