Sakarya Yangınında Evlerinin Hasar Görmesinden Endişe Edince Kavga Ettiler

Yangınında evlerinin hasar görmesinden endişe edince kavga ettiler



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde evlerinin yanındaki hurdalıkta çıkan yangından endişe duyan vatandaşlar iş yeri sahibi ile kavga etti. Polis kavga edenleri ayırdı.



Olay, Akyazı Ada Caddesi Parseller mevkiinde meydana geldi. Çevresinde akaryakıt istasyonu ve evler bulunan hurdalıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hurdalığın yanında evleri bulunan vatandaşlar aynı iş yerinde daha önce de yangın çıktığını yangınlar nedeniyle endişe duyduklarını, iş yerinin kapatılması için belediyeye dilekçe verdiklerini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar ile ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Vatandaşlar ile iş yeri sahibi yumruklaştı. Polis müdahalede bulunarak kavga edenleri ayırdı.