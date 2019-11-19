Sakarya yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

19.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:26

Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve ağabeyi 3 yaşındaki Mert Çolak toprağa verildi.

Dün, Hendek Dereboğazı Mahallesi'nde Çolak ailesine ait tek katlı evde elektrik sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında Yasin ve ağabeyi Mert Çolak yaşamlarını kaybetti. Yangın sırasında dışarıda bulunan İsa Çolak ile eşi Cansu Çolak olay yerine geldiklerinde çocuklarının öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Bugün çocukların cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nden alınarak Hendek Yeni Camii'ne getirildi. Baba İsa Çolak çocuklarının cenazeleri başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA