SAKARYA Yangında evde mahsur kalan çocuk öldü Yangında evde mahsur kalan çocuk öldüSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç yaşamını yitirdi.

Yangında evde mahsur kalan çocuk öldü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen anne ise tedaviye alındı.

Gece saatlerinde, Kocaali Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'ta oturan Kılıç ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. Anne Gülizar E. yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 112 Acil ekibi dumandan etkilenen anne Gülizar E.?ye ilk müdahalede bulunarak, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında evde mahsur kalan Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Ailenin yangın sırasında odada yatan küçük çocuğa ulaşamadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA