Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü
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Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü

Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

01.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:26
Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü

'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.


Sakarya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri karla beyaza büründü. 'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen Çiğdem Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar, karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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