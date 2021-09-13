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Sakarya'ya lunapark yapılacak

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'ya lunapark yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ın yanına lunapark inşa edileceği müjdesini verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesindeki Sakarya Park'ın yanına lunapark inşa edileceği müjdesini verdi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yüce, şehirde tamamlanan, devam eden ve yapımı planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri 29 aylık sürede kentin dört bir yanında yenileme ve düzenleme çalışmaları yaptıklarını aktaran Yüce, "Erenler Sakarya Park'ın yanında ailelerin ve çocukların vakit geçirecekleri lunapark inşa ediyoruz, detayları çalışma sonunda paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, Sakarya'nın aşılamada yüzde 80'e ulaşarak "mavi" renge kavuştuğuna işaret ederek, aşının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Unkapanı Meydanı

Adapazarı ilçesinde yapımına başlanan "Unkapanı Meydanı" projesinde yüklenici firmanın ödenek sıkıntısı nedeniyle iş bıraktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"İhale bedeli 5 milyon 618 bin lira olan işin 3 milyon 770 bin lira tutarındaki kısmı hak edişe bağlandı ve bu hak edişlerin yüzde 85'inin ödemesi gerçekleşti. Gelinen süreçte firma tarafından işin yüzde 64'lük kısmı tamamlanmış ve yaşanan fiyat artışları da bahane edilerek fiyat farkı talebinde bulunulmuştur. Yüklenici firma, kanuni olmayan şekilde zam talebinde bulunduğu için iş feshedilmiş ve yeni ihale hazırlığına girilmiştir. Ödenekle ilgili problem yok, iddialar da asılsızdır.

Yüklenicinin talep ettiği fiyat farkları kanunen mümkün olmadığından kendisine olumlu dönüş yapılamamış ve buna istinaden firma bu şartlarda yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini noter kanalıyla beyan etmiş ve idaremiz tarafından kanunun ilgili maddelerine istinaden süreç başlatılmış, iş feshedilmiştir. İdaremiz tarafından hemen yeni ihale hazırlığı içine girilmiş ve en kısa zamanda yeni ihaleye çıkılmak için hazırlığa başlanmıştır. Şu an itibarıyla SEDAŞ tarafından yer altı trafolarının yerine koyulması ve bunları besleyen hatların çekilmesi işlemleri devam etmekte olup, hemen akabinde tarafımızca saha betonları atılacak ve saha etrafındaki örtüler sökülüp meydan önce kısmen sonrasında tamamen vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır."

Toplantıda, imar planı değişiklikleri, ilçe meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 61 gündem maddesi karara bağlandı.

Sakarya'ya lunapark yapılacak

Sakarya'ya lunapark yapılacak

Sakarya'ya lunapark yapılacak

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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