Sakarya'ya iki yılda 1 milyar liralık yatırım yapıldı
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Sakarya'ya iki yılda 1 milyar liralık yatırım yapıldı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'ya iki yılda 1 milyar liralık yatırım yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden bu yana kentte 1 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden bu yana kentte 1 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'yı tarım, ulaşım, çevre, eğitim, spor, alt ve üst yapı yatırımlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

Şehir genelinde tarımı kalkındırmak adına çok önemli adımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Yüce, kentin birçok noktasında tarımsal çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yüce, Sakarya'ya birçok yeni yaşam alanı kazandırmak adına parklar ve meydanlarda düzenleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Çevreye bakışımız bellidir; yeşili ve doğayı korumak, hemşehrilerimizin nefes alacağı yeni alanlarla sosyal yaşama katkılar sunmaktır." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"'Her eve maske' sloganıyla bugüne kadar 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar üretimimiz devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak desteğiyle bu zor günlerinde yanlarında olduk. Şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Toplu taşıma araçları, kamu kurumları, duraklar, meydanlar ve oturma alanlarını dezenfekte ettik. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık, onlar için beslenme odakları kurduk. Bu süreçten etkilenen esnafımızın mağdur olmaması adına mazot, su faturası, ilan-reklam vergisi, yıllık çevre temizlik vergisi ve belediyemizin kiracısı olan işletmelerin kira bedellerini kapsayan 15 milyon liralık ekonomik destek paketini sunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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