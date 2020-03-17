Sakarya VİB, tüm otobüslerini koronavirüse karşı tedbirini aldı
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Sakarya VİB, tüm otobüslerini koronavirüse karşı tedbirini aldı

"Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilir personeliyle VİB Turizm sizindir" sloganıyla yoluna devam eden Sakarya VİB Turizm; önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunu ifade ederek; Covid-19'e karşı otobüslerin tamamını, "Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan" ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu.

17.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:05
Sakarya VİB, tüm otobüslerini koronavirüse karşı tedbirini aldı

AKIN: "Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği için"

S.S. 37 Nolu Sakarya VİB Kooperatifi; ilk kuruldukları 1997 yılından beri önceliklerinin kıymetli yol arkadaşları olan yolcuları ile birlikte çalıştıkları ekiplerinin güvenliği ve sağlığı olduğunu vurguladı.Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın; Dünyada ve Türkiye'de ön plana çıkan Covid-19 ile ilgili bünyesindeki 50 otobüsünün tamamını, etkisini kaybetmeyen "Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan" ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu söyledi. Covid-19'e(koronavirüs) ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk andan itibaren Sakarya VİB Turizm olarak durumu yakından takip ettiklerini, olası senaryolara karşı, yolcularının ve ekiplerinin virüslere karşı tedbirleri gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Sakarya VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın; tüm otobüslerini sefer öncesinde ve sonrasında hijyen kurallarına uygun bir temizlik sürecinden geçtiğini, otobüslerinde, aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni koronavirüsün de bulunduğu virüslere karşı etkili olan dezenfektan buharlama işlemini de uygulamaya aldıklarını belirtti. Bu temizlik sürecine ek olarak, tüm seferlerinde her zaman olduğu gibi yine kolonya servisine de devam ettiklerini hatırlatan Akın; "Tüm ofislerinde tıbbi dezenfektanların sayılarını da arttırdıklarını, Sakarya VİB olarak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığımız önlemleri güvenliğinizi ve sağlığınızı korumak için geliştirmeye devam etmekteyiz. Umuyoruz ki, yeni tip koronavirüsü küresel ölçekte en kısa sürede kontrol altına alınır ve bu tedirginlik ortamı son bulur. Başta devletimizin ve uluslararası sağlık otoritelerinin çabaları ile bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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