ZONGULDAK - Soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı

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Zonguldak'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatı artış gösterdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tezgahlarda ise istavrit kilogramı 50, çinekop 70, sarıkanat 100, hamsi 30 ila 40, mezgit 35 ila 40, çupra 70 ila 85, levrek ise 70 ila 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkhane esnaflarından Yakup Aydoğdu, sezonun iyi başladığını ancak son dönemde havaların soğuması ve fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını belirtti.

Denize açılanların da balık yakalayamadığını anlatan Aydoğdu, "Gelen balık az geliyor. Fiyatlar da doğal olarak pahalı geliyor. Vatandaşlar bütçelerine göre hareket ediyor. Balık satışlarında ciddi düşüş var. Havaların düzelmeye başlamasıyla balık fiyatlarının da düşeceğini umut ediyoruz. Ne kadar bol gelirse o kadar ucuz gider." ifadelerini kullandı.

İlçede 25 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Avni Ölmez de hava şartlarından dolayı balığın az olduğunu söyledi.

Bozhane Balıkçı Barınağında balıkçılık yapan Erdem Göksel ise fiyatlardaki artışın ana nedeninin soğuk havalar olduğunu dile getirdi.

Fırtına ve soğuk hava nedeniyle balıkçı teknelerinin Bozhane Limanı'nda beklediği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş