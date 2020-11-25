Sakarya ve Kocaeli emniyeti, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
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Sakarya ve Kocaeli emniyeti, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

25.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:33
Sakarya ve Kocaeli emniyeti, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Sakarya ve Kocaeli'de emniyet ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara şiddet karşısında yapmaları gerekenleri anlattı.

Sakarya ve Kocaeli'de emniyet ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara şiddet karşısında yapmaları gerekenleri anlattı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda kent merkezinde vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Şehrin en işlek noktalarından Çark Caddesi'nde kadın vatandaşları şiddet karşısındaki haklarını anlatan ekipler, ayrıca şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

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Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de de şiddet konusunda kadınlara bilgi vermek amacıyla tanıtım stantları kuruldu.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince hazırlanan stantlarda, vatandaşlara hakları konusunda broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı, KADES programı tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da stantları ziyaret etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan videoda, kamera karşısına geçen polis ekipleri, aile içi ve kadına şiddete yönelik mesaj verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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