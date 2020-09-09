Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var

Sakarya ve Kocaeli'de, vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bazı vatandaşlar maske takmamakta direniyor.

Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var
09.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:54

Sakarya ve Kocaeli'de, vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bazı vatandaşlar maske takmamakta direniyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Sakarya'da maske takma kuralına genel anlamda uyuluyor.

İnsanların yoğunluk oluşturduğu Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi yerlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Bazı kişilerin ise maske takmadığı, bazılarının maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazılarının da koluna taktığı gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, kentin işlek caddelerinde dolaşan vatandaşların büyük çoğunluğu, maske takmaya özen gösteriyor.

Kent merkezinde Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahı başta olmak üzere, halkın yoğun olduğu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülse de bazı vatandaşların ise maske kullanmadığı, bazılarının maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazılarını da koluna taktığı gözlemlendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanları, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi mekanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Tuna Kiremitçi Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:54:12. #1.14#
title