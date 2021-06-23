Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
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Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu.

Yürümekte zorluk çekenler koşarak evlerine ve iş yerlerine gitmeye çalıştı.

Fırtınanın ardından etkili olan kuvvetli sağanak, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler güçlükle ilerlerken insanlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde giriş katta bulunan 2 evi su bastı.

Bazı yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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