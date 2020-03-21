Sakarya ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri
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Sakarya ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Sakarya ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

21.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:56
Sakarya ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Sakarya ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de de görülmesiyle Sakarya'da tedbirleri hızla aldıklarını belirtti.

Yüce, Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde oluşturdukları kriz masası ile 24 saat "ALO 153" üzerinden vatandaşların soru ve taleplerine yönelik çözümler üreteceklerini kaydederek, ekiplerin salgın riski ortadan kalkana kadar 7/24 göreve hazır olacağını ifade etti.

Şehirdeki tüm toplu ulaşım araçlarının ve sosyal alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı ilk günden itibaren kültür sanat etkinliklerimizin tamamını askıya aldık. Salgın nedeniyle fırsatçılık ve stokçuluk yapan, fahiş fiyat uygulayan iş yerlerine zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılıyor. Bu tarz durumları '153 Çözüm Masası' ekiplerimize iletebilirsiniz.Yaşlı Destek Merkezi'ne kayıtlı 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın taleplerini temin ediyoruz. Bu süreçte tüm sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve otoparkları ücretsiz hale getirdik. Herhangi bir su kesintisi yaşanmaması için azami dikkat gösterecek, bakım, onarım veya çeşitli sebeplerle su kesmeyi gerektiren çalışmalar yapılmayacaktır."

Yüce, ayrıca, vatandaşlara zaruri haller dışında evden çıkmaması çağrısında bulundu.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yaptığı yazılı açıklamada, 22 araç ve 70 personelle 08.00-24.00 saatleri arasında sahada dezenfeksiyon işlemleri uyguladıklarını belirtti.

Tüm ilçe belediyelerinden ilgili belediye başkan yardımcıları ve teknik birim sorumlularından oluşan 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturulduklarını aktaran Büyükakın, dezenfeksiyon hizmetlerinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 7 kişilik Kriz Koordinasyon Merkezinde anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

"Günlük yaklaşık 1 milyon metrekare alan dezenfeksiyonu kapasitesi"

Büyükakın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenfeksiyon uygulaması için ekipman kapsamında 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet el ULV'si tedarik edilmiştir. Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin edilmiştir. Sahada uygulama yapan personeller için yarım yüz maskesi, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağlanmıştır. Günlük yaklaşık 1 milyon metrekare alan dezenfeksiyonu yapabilecek kapasite kurulmuştur. 3 tür risk sınıflandırması yapılmış olup bu doğrultuda vatandaşlarımızın bulunduğu ve doğrudan hizmet aldığı alanlar çok tehlikeli, 50'den fazla çalışan olan alanlar tehlikeli, 50'den az çalışanın bulunduğu alanlar ise az tehlikeli alanlar olarak planlanmıştır."

Çok tehlikeli alanların her gün, tehlikeli alanların 2 günde bir, az tehlikeli alanların ise 3 günde bir dezenfekte edildiğini aktaran Büyükakın, "Belediye otobüslerimiz, tramvaylarımız, özel halk otobüsü ve minibüslerimiz, ticari taksilerimiz, şehir içi yolcu vapurlarımız, emniyet araçlarımız ve belediye araçlarımız her gün dezenfekte edilmektedir. Bugüne kadar 400 noktada toplu taşıma ve hizmet aracında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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