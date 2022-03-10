Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

AA - Emre Ayvaz - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösteriyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da soğuk ve yağışlı hava, gece kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de kent merkezi beyaza büründü

Kocaeli'de gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı.

İl genelinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışının öğle saatlerinde tipiye dönmesi nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Karla mücadele ekipleri de yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 171 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soğuk hava dalgası öncesi tedbir aldıklarını belirterek, "Can dostlarımızı da unutmuyoruz. Yerel hayvan gönüllüsü kartı bulunan STK'larımıza ve hayvan severlerimize 4 ton mama dağıttık. Ayrıca her gün 55 noktada mama dağıtımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title