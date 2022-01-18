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Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan Kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Pamukova'da işe gitmek için trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücüler ile yayalar, karlı kaplı yollarda ve kaldırımlarda güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Hendek ilçesinde etkili oluyor. Hendek'e bağlı 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar etkili oluyor

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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Pamukova, Sakarya, Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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