Sakarya ve Kocaeli'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı
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Sakarya ve Kocaeli'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı
17.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:02

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda, kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin sembolü olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın aslına rücu ettirilmesinin ecdada asırlık bir borç olduğunu belirten Tever, şöyle konuştu:

"Ayasofya'nın dirilişi, Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.

Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir.

Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla beraber tüm mazlumların, mağdurların, tüm ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ayasofya, sadece Ayasofya'dan ibaret değildir. Bizler için anlamı çok daha derin ve manidardır."

Tever, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının, Türkiye tarihinin en şanlı hadiselerinin başında geleceğini belirtti.

Ayasoyfa Camisi için dua okunan programda, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca, cuma namazı sonrası merkezi camilerin önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Fevziye Camisi önünde lokma dağıtan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının, millete ve İslam alemine hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Ellibeş, "Ayasofya'nın medeniyet tarihimizdeki yeri, yalnızca camiden ibaret değildir. Kadim medeniyetimizin nitelikli sanat yansımalarını içeren, fethin sembolü olduğu kadar İslam dünyası için de derin anlamları bulunan bir ibadet yeridir." diye konuştu.

Öte yandan, AK Parti İlçe başkanlıkları tarafından da tüm ilçelerde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

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