Sakarya ve Kayseri'deki Gökyüzündeki Işık Hüzmesi Dikkat Çekti

Sakarya ve Kayseri'de gece saatlerinde gökyüzündeki bir ışık hüzmesi dikkat çekti. Cep telefonu ile görüntülenen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.



Dün akşam İstanbul'un yanı sıra birçok ilde görülen ışık hüzmesi, Sakarya ve Kayseri semalarında da görüldü. Gökyüzünde ilerleyen ışık hüzmesi vatandaşları hayrete düşürdü. Vatandaşlar cep telefonlarının kamerası ile ışık hüzmesini görüntüledi. Parlayan ışık hüzmesi bir süre sonra aniden gözden kayboldu. Gökyüzündeki ışık hüzmesi merak uyandırırken, ne olduğuna anlam verilemedi.