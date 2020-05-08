Sakarya ve Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
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Sakarya ve Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Sakarya ve Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
08.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:26

Sakarya ve Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya ve Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Ö.Y. idaresindeki 21 AAG 020 plakalı hafriyat kamyonu, D-650 kara yolu Hanlıköy Mahallesi mevkisi yan yolda Ş.Y. yönetimindeki 34 BHE 917 plakalı market malzemeleri taşıyan kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak uyarı tabelası ve demir bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü Ş.Y. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Ş.Y, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabük

Karabük'te Ufuk Salgın idaresindeki 06 BAM 738 plakalı cam tozu yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolunun Söğütlüçeşme mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Salgın, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Salgın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan c¸alıs¸manın ardından tır vinc¸ yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Aynı mevkide meydana gelen bir başka kazada ise H.A. yönetimindeki 78 BT 968 plakalı tır freni patlaması sonucu, Rıdvan Çuku (29) idaresindeki 55 AZU 66 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Hafif şekilde yaralanan sürücü Çuku, ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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