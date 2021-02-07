Sakarya ve Karabük'te aç kalan sokak hayvanlarına yem desteği verildi

Sakarya ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem verildi.

Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kedi ve köpeklere mama ve su bıraktı, sevgi gösterisinde bulundu.

Karabük'te de polis ve jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kırsal alandaki kedi ve köpeklerin yaşam alanına da mama bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz