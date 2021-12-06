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Sis etkili oluyor

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle, yola çıkan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ve D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Güzergahlarda kontrollerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

Sis etkili oluyor

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AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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