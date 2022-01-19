Son dakika yapılan açıklamaya göre 11 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Sakarya ve Düzce'de 20 Ocak tatil mi olacak? 21 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi ilan edildi?

SAKARYA VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Sakarya ve Düzce de yer almaktadır. Yani yarın Sakarya ve Düzce'de okullar tatil olacaktır.

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

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