Sakarya ve Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 66 yol açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 66 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin yüksek kesimlerinde yer alan ve ulaşım sağlanamayan 13 mahalleden 8'inde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin şehrin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren kar yağışına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, belediyenin 52 araç, 88 kişilik ekiple yağışlar öncesinde teyakkuza geçtiği kaydedildi.

Ulaşıma kapanan mahallelerde yoğun çalışma gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "13.30 itibarıyla toplam 13 mahallemize ulaşım sağlanamıyordu. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde 8 mahallemizde yollar ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca verileri anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Düzce'de 58 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de, İl Özel İdaresi ekipleri, 51 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüterek ulaşıma kapanan 64 köy yolunu açmak için mücadele ediyor. 58 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, Kaynaşlı ve Yığılca'daki 6 köyün yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.