SAKARYA/DÜZCE - Kar etkisini sürdürüyor

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Sakarya ve Düzce'de kar etkisini sürdürüyor.

Sakarya ve Düzce'de kar etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Akyazı ilçesinde bir vatandaş, yolda biriken karı aracıyla temizlemeye çalıştı.

Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde ise ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Akçakoca'da şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 6 metreye ulaştı

Düzce'nin sahil kesiminde etkili olan kar ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, Şifalı Su, Tepeköy, Kabalak ve Hiciz rampaları bölümünde de kar etkili oluyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde yağışla oluşan güzel görüntü drone ile görüntülendi.

Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 6 metreye ulaştı.

Kötü hava şartları dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Meteoroloji yetkilileri de şiddetli rüzgar ve yağışın hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz