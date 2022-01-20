Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı - Haberler
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Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya ve Düzce'de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları unutulmadı.

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce'de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları unutulmadı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Karasu Şefliği ekipleri, yabani hayvanlar için kar yağışının etkili olduğu Kocaali bölgesindeki doğaya 400'er kilogram ot yonca ve mısır bıraktı.

Ekiplerce, yaban hayatını desteklemek amacıyla kış mevsimi boyunca geçiş güzergahlarına 3 ton 200 kilogram yem bırakıldı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi personelleri de bazı noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Sakarya, Düzce, Güncel, Haber

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